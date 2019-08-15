Bursa'nın şelaleleri görenleri büyülüyor!

"Bursa'nın su ihtiyacını bu şelaleler karşılıyor"

Teamsahlar Trekking Grubundan Zafer Peker, Aras şelalesinin Marmara'nın en yüksek noktalarından birisinde olduğunu ifade ederek, "Eriyen kar suları buradan akıp Bursa'ya iniyor. Kışın kar kaplı oluyor. Uludağ'dan düşen karlar burayı kaplıyor. İlkbahar yaz aylarında eridikçe bu sular gürleşerek barajları dolduruyor. Bursa'nın su ihtiyacını bu şelaleler karşılıyor. Bir çok yürüyüş parkı var. Doğa ve kış turizminin önemli merkezlerinden olduğu için bir çok dağcılık ve yürüyüş ekipleri burayı kullanıyor. Buraya gelmek zor. Soğukpınar Ketenli yaylasından 9 kilometre kadar mesafe var. Çok dik rampadan çıkarak Uludağ'ın küçük zirvesinin hemen altına ulaşılabiliyor" diye konuştu.