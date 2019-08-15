Bursa'nın şelaleleri görenleri büyülüyor!
BURSA'da muhteşem güzellikteki şelaleleri gökyüzünden görüntülendi. Uludağ'dan akan 82 metre uzunluğundaki Küreklidere, kampçıların gözdesi Uludağ'daki Softaboğan, 15 metrelik Aras, Saitabat ve Mustafakemalpaşa'daki Suuçtu şelaleleri, eriyen kar suları ile ziyaretçilerini büyülüyor. Bu şelalelerin bazılarına çok kolay imkanlarla ulaşılırken, bazıları ise uzun ve yorucu yolculuk gerektiriyor.
Uludağ'ın doğu yamacındaki Küreklidere şelalesi, Kestel ve Yıldırım ilçeleri arasında yer alıyor. Uludağ'da volfram madeninin doğusundan akmaya başlayan Küreklidere 82 metre uzunluğundaki görüntüsüyle izleyenleri masal dünyasına götürüyor. 1850 metre yükseklikte muhteşem yeşillikler arasında eriyen kar sularıyla coşan Küreklidere havadan görüntülendi.
Uludağ'ın güney yamacında yer alan ve Küçük Zirve'den akan Aras ise ulaşımı en zor şelalelerden birisi. Osmangazi ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki Ketenli yaylasından başlayıp ormanın içinden devam eden bir yürüyüşle ulaşılan Aras şelalesi, bir kayanın iki gözünden akarak Bursa'nın barajlarını besliyor. Ağustos ayı olmasına rağmen Aras şelalesnde kar yığınlarını görmek mümkün.
Aras şelalesinin buz gibi suyu ise en kaliteli memba sularını geride bırakıyor. Doğancı ve Nilüfer barajlarını besleyen Aras şelalesi trekking ve dağcıların en çok tercih ettiği alanlardan birisi.
"Bursa'nın su ihtiyacını bu şelaleler karşılıyor"
Teamsahlar Trekking Grubundan Zafer Peker, Aras şelalesinin Marmara'nın en yüksek noktalarından birisinde olduğunu ifade ederek, "Eriyen kar suları buradan akıp Bursa'ya iniyor. Kışın kar kaplı oluyor. Uludağ'dan düşen karlar burayı kaplıyor. İlkbahar yaz aylarında eridikçe bu sular gürleşerek barajları dolduruyor. Bursa'nın su ihtiyacını bu şelaleler karşılıyor. Bir çok yürüyüş parkı var. Doğa ve kış turizminin önemli merkezlerinden olduğu için bir çok dağcılık ve yürüyüş ekipleri burayı kullanıyor. Buraya gelmek zor. Soğukpınar Ketenli yaylasından 9 kilometre kadar mesafe var. Çok dik rampadan çıkarak Uludağ'ın küçük zirvesinin hemen altına ulaşılabiliyor" diye konuştu.