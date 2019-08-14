Türkiye'nin kaç üs kuracağı belli oldu!
Güvenli Bölge için Türk ve ABD askerlerinin Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Şanlıurfa'ya gelen 6 kişilik ABD heyetinde yer alan askerler, güvenli bölgenin derinliğinin 15 kilometre ile sınırlı kalmasını isterken, Türkiye ise bu derinliğin sınır hattına 32 kilometre uzaklıktaki Rakka-Halep otoyoluna kadar uzamasını istiyor. Eğer uzlaşı sağlanırsa, TSK ilk etapta 10 üs kuracak.
Türkiye'nin güneyinde 911 kilometre uzunluğunda sınırı bulunan Suriye'de 2011 yılında iç savaş başladı. İç savaşın başlamasının ardından çatışma tedirginliği ve terör örgütlerinin kontrolünü sağladığı bölgelerde uyguladığı baskılar nedeniyle 3,5 milyonu aşkın Suriyeli evlerini terk ederek Türkiye'ye sığındı. Türkiye sınırına yakın noktalardaki yerleşim alanlarındaki terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidin sonlandırılması için TSK tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı düzenlendi. Sınır ötesi düzenlenen harekatlar ile Fırat Nehri batısındaki Cerablus ile Afrinarasındaki bölge terör örgütlerinden arındırıldı. TSK’nın harekatı ile güvenli hale getirilen 4 bin kilometrekareyi aşkın alana 300 binden fazlası Türkiye’den olmak üzere yüz binlerce Suriyeli yeniden döndü ve yaşamlarına huzur içerisinde kaldıkları yerden devam etmeye başladı.
57 gün sonunda başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak kentlerinin karşısında olan ve Türkiye için tehdit oluşturan Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki yerleşim alanlarının da özgürleştirilmesi gündeme geldi. Türkiye’nin bu süreçte sık sık teröristlerin silah bırakarak işgal ettikleri bölgeleri gerçek sahiplerine bırakması yönündeki çağrısı karşılık bulmadı. Zaman zaman Suriye tarafından yapılan ve Türkiye’nin anında karşılık vermesiyle engellenen saldırıların ardından Türkiye, Fırat’ın doğusundaki tehdidi sonlandırmak istediğini sıkça dile getirmeye başladı. Uluslararası arenada özellikle ABD’nin silah ve teçhizat desteği verdiği terör örgütünün bulunduğu bölgelerdeki üslerini gerekçe göstererek Türkiye’nin olası sınır ötesi operasyonuna sürekli engel olmaya çalıştı. Türkiye’nin baskısı ile ABD, Suriye’deki üslerini belirli bir takvim içerisinde boşaltacağını ifade ederek harekatın ötelenmesine neden oldu. Ancak, aradan geçen süreçte üslerin boşalmaması ile Türkiye’nin ortaya koyduğu askeri harekat kararlılığının ardından ABD heyeti Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusunu gündeme getirdi.
MÜŞTEREK HAREKET EDİLMESİ KARARLAŞTIRILDI
Türkiye’nin baskısının ardından geri adım atan ABD heyeti, geçen hafta Ankara’da Milli Savunma Bakanlığı’nda birbiri ardına toplantılar düzenledi. Askeri heyetler arasında yapılan detaylı görüşmelerin ardından Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturulması ve bunun da Türkiye ve ABD tarafından koordineli şekilde tesis edilmesi kararlaştırıldı. Mutabakatın ardından iki ülke askerlerinin sınır hattında Müşterek Harekat Merkezi kurması konusunda görüş birliğine varıldı.