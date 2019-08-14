Türkiye'nin kaç üs kuracağı belli oldu!

57 gün sonunda başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı’nın ardından Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak kentlerinin karşısında olan ve Türkiye için tehdit oluşturan Suriye’nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki yerleşim alanlarının da özgürleştirilmesi gündeme geldi. Türkiye’nin bu süreçte sık sık teröristlerin silah bırakarak işgal ettikleri bölgeleri gerçek sahiplerine bırakması yönündeki çağrısı karşılık bulmadı. Zaman zaman Suriye tarafından yapılan ve Türkiye’nin anında karşılık vermesiyle engellenen saldırıların ardından Türkiye, Fırat’ın doğusundaki tehdidi sonlandırmak istediğini sıkça dile getirmeye başladı. Uluslararası arenada özellikle ABD’nin silah ve teçhizat desteği verdiği terör örgütünün bulunduğu bölgelerdeki üslerini gerekçe göstererek Türkiye’nin olası sınır ötesi operasyonuna sürekli engel olmaya çalıştı. Türkiye’nin baskısı ile ABD, Suriye’deki üslerini belirli bir takvim içerisinde boşaltacağını ifade ederek harekatın ötelenmesine neden oldu. Ancak, aradan geçen süreçte üslerin boşalmaması ile Türkiye’nin ortaya koyduğu askeri harekat kararlılığının ardından ABD heyeti Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusunu gündeme getirdi.