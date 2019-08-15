Bursa'da gazimizi öldüresiye darp eden 3 kişi hakkında yeni gelişme! Hak yerini buldu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzattı diye terör gazisini darbeden 3 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Kafenin işletmecisi hakkında da hukuki süreç başlatıldı.
Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Ömür Karaman, Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Kumsaz tesislerindeki bir kafede dinlenirken; engelli olan ayağını sehpaya uzattı.
Rahatsız olup kavga başlattılar
Kafede çalışanlar da gazinin bu durumundan rahatsız oldu. Çalışanlar önce tartışmaya başladı, sonrasında kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafe görevlileri tarafından gazi Ömür Karaman öldüresiye darbedildi.
3 kişi tutuklandı
Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ü.T, Ö.Ş. ve S.Ş'nin, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
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