Ne oluyor bu otobüslere? TEM bir tanesi daha alev alev yandı
Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan 50 yolunun bulunduğu otobüs alev alev yandı. Yolcuların hızla otobüsten inmesiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Olay, saat 05.45 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Cankurtaran mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum’dan İstanbul’a seyir halinde olan Sabri Çolak idaresindeki 34 FA 7999 plakalı otobüste, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Dumanların otobüsün içine girmesi üzerine sürücü Çolak aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste bulunan 50 yolcunun panik halinde araçtan inmesinin ardından otobüs alev alev yandı.
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İhbar üzerine olay yerine Ankara ve Gerede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alev alev yanan otobüs yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.
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Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan otobüste bulunan yolcular, firmaya ait başka bir otobüse bindirilerek İstanbul’a götürüldü.
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