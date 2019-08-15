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Sevindiren gelişme! Bütçe temmuzda fazla verdi

Sevindiren gelişme! Bütçe temmuzda fazla verdi

Bütçe temmuz ayında 9,9 milyar TL fazla verdi. Ocak-temmuz dönemindeki 7 ayda ise 68,7 milyar TL bütçe açığı oluştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,1 artarak 93,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 37,6 artarak 83,5 milyar lira oldu.

Ocak-temmuz döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5 yükselerek 496,4 milyar lira, bütçe giderleri de yüzde 22,7 artışla 565,1 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece, merkezi yönetim bütçesi temmuzda 9,9 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde ise 68,7 milyar lira açık verdi.

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