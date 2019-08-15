HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim takımın başında olmayacak

Anadolu Ajansı
Fatih Terim takımın başında olmayacak

Cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, maçta takımının başında bulunmayacak.

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Galatasaray'da cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada takımının başında bulunamayacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının birini geçen sezonun son haftasındaki karşılaşmada, birini de TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile oynanan maçta çeken Terim, Yukatel Denizlispor müsabakasıyla cezasını tamamlayacak.

Sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör Hasan Şaş da cezalı olduğu için müsabakada yedek kulübesinde yer alamayacak.

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli'nin ise hafta içinde gerçekleştirilen operasyonla böbrek taşı alınmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan Bayraktar Halkalı'da Teknoloji Meslek Lisesi açtı
Erdoğan Bayraktar Halkalı'da Teknoloji Meslek Lisesi açtı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ABD'li Korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ABD'li Korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek
Bursa'da gazimizi öldüresiye darp eden 3 kişi hakkında yeni gelişme! Hak yerini buldu
Bursa'da gazimizi öldüresiye darp eden 3 kişi hakkında yeni gelişme! Hak yerini buldu
Meral Akşener itiraf etti Ahmet Hakan beceriksizlikle eleştirdi
Meral Akşener itiraf etti Ahmet Hakan beceriksizlikle eleştirdi
Bakanlık duyurdu! İşte bayramda hayatını kaybedenlerin sayısı
Bakanlık duyurdu! İşte bayramda hayatını kaybedenlerin sayısı
Şenol Güneş'ten yıllar sonra gelen Trabzon itirafı
Şenol Güneş'ten yıllar sonra gelen Trabzon itirafı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş sezona iyi başlıyor
Beşiktaş sezona iyi başlıyor
Galatasaray'ın lig rekorları
Galatasaray'ın lig rekorları
Umut Güneş Alanyaspor'da
Umut Güneş Alanyaspor'da
Olcay Şahan Denizlispor'da
Olcay Şahan Denizlispor'da
Mayıs ayı işsizlik rakamları belli oldu
Mayıs ayı işsizlik rakamları belli oldu
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Yorumlar