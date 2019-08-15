HABER /  YEREL

Konya cami lojmanının çatısında rakun yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Konya cami lojmanının çatısında rakun yakalandı

KONYA'nın Meram ilçesindeki Kuba Cami'ne ait lojmanının çatısında rakun yakalandı.

Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gödene Mahallesi Kuba Cami imamı tarafından, cami lojmanının çatısında rakun olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, 5 gün süren takip sonrası rakunu kafesle yakaladı.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen rakun, rehabilite edilmek üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildi.

İlgili Haberler
O sitelere giren işçi tazminatsız kovulacak
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bursa'nın şelaleleri görenleri büyülüyor!
Foto Galeri Bursa'nın şelaleleri görenleri büyülüyor! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ilgili yeni açıklama Trump söz verdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ilgili yeni açıklama Trump söz verdi
Erdoğan Bayraktar kendini teknolojiye adadı
Erdoğan Bayraktar kendini teknolojiye adadı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ABD'li Korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! ABD'li Korgeneral Şanlıurfa'ya gidecek
Bursa'da gazimizi öldüresiye darp eden 3 kişi hakkında yeni gelişme! Hak yerini buldu
Bursa'da gazimizi öldüresiye darp eden 3 kişi hakkında yeni gelişme! Hak yerini buldu
Meral Akşener itiraf etti Ahmet Hakan beceriksizlikle eleştirdi
Meral Akşener itiraf etti Ahmet Hakan beceriksizlikle eleştirdi
Bakanlık duyurdu! İşte bayramda hayatını kaybedenlerin sayısı
Bakanlık duyurdu! İşte bayramda hayatını kaybedenlerin sayısı
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Malatyaspor Partizan maçı hangi kanalda saat kaçta
Yeni Malatyaspor Partizan maçı hangi kanalda saat kaçta
Trabzonspor Sparta Prag maçı saat kaçta hangi kanalda
Trabzonspor Sparta Prag maçı saat kaçta hangi kanalda
Yargıtay'dan yeşil ışık! O sitelere giren işçi tazminatsız kovulacak
Yargıtay'dan yeşil ışık! O sitelere giren işçi tazminatsız kovulacak
Ali Koç Kolarov transferi için devreye girdi! Transferi bitirip gelecek
Ali Koç Kolarov transferi için devreye girdi! Transferi bitirip gelecek
Sevindiren gelişme! Bütçe temmuzda fazla verdi
Sevindiren gelişme! Bütçe temmuzda fazla verdi
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Yorumlar