Bakan Çavuşoğlu'ndan güvenli bölge ilgili yeni açıklama Trump söz verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Burada amaç bir güvenli bölgie oluşturulması. Amaç YPG ve PKK'lıların çıkarılması" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile güvenli bölge mutabakatı sonrası yeni bir açıklama yaptı.

Bakanı Çavuşoğlu, Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Nabeela Tunis ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada Suriye'nin Kuzeyinde çalışmalarına başlanan güvenli bölge ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Amaç YPG ve PKK'lıların çıkarılması

Çavuşoğlu, "Henüz daha detaylandırılması gereken birçok konu var. İHA'larımız bölgede uçuşlarına başladı. Burada amaç bir güvenli bölge oluşturulması. Amaç YPG ve PKK'lıların çıkarılması" dedi.

'Trump'ın 20 mil sözü var'

Çavuşoğlu, "Trump'ın 20 mil sözü var, YPG'nin çıkarılması gerekiyor. ABD'nin oyalama taktiği geçerli olmayacaktır" şeklinde konuştu.

'Söz konusu değildir'

F-35'lerle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.