Marmaris'te yıllarca Çağbaba adıyla türbe sanılıp dua edildi gerçekte gladyatör mezarıymış
Muğla'nın Marmaris'in Turgut mahallesinde 40 yıldır aşkın süredir Çağbaba adıyla anılarak halk tarafından önemli bir İslam alimine ait olduğu zannedilen mezarın gerçek hikayesi ortaya çıkınca herkes şaştı kaldı. Ancak yapının Türkiye'de bir konuda tek olma özelliği var.
Ülkemizin turizm cenneti ilçelerimizden Marmaris'in Turgut mahallesinde İslam alimine ait olduğu zannedilerek yıllarca adaklar adanıp, başında dualar edilen mezarın Roma döneminde yaşayan bir dövüşcüye ait olduğu gün yüzüne çıkınca bölge sakinleri tarafından bir şok olma durumu yaşandı.
Söz konusu 40 yılı aşkın bir süredir türbe sanılan yapının Antik Karia uygarlığında yaşayan dövüşçü Diagoras'a ait olduğu ortaya çıktı. Anıt mezar Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Yapının Türkiye'de bir konuda tek olma özelliği de var.
Arkeolojik çalışmalar neticesinde buranın Antik Karia uygarlığında yaşayan dövüşçü Diagoras'a ait bir mezar olduğu kesin olarak tespit edildi.
Mezarın bir başka önemli özelliği daha var. 2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Türkiye'de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor.