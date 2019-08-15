Marmaris'te yıllarca Çağbaba adıyla türbe sanılıp dua edildi gerçekte gladyatör mezarıymış

Mezarın bir başka önemli özelliği daha var. 2 bin 300 yıllık ve 6 metre yüksekliğindeki bu anıt mezar, dünyanın yedi harikasından biri olan Mousoleum'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve Türkiye'de ayakta kalan tek piramit mezar olma özelliğini taşıyor.