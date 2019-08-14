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ABD'nin 3 bantlı güvenlikli bölge planı sızdı Türk askerine biçilen rol olay oldu

ABD'nin 3 bantlı güvenlikli bölge planı sızdı Türk askerine biçilen rol olay oldu

Suriye sınırında güvenlikli bölgenin derinliği ve denetimiyle ilgili ABD'nin önerdiği 3 bantlı güvenlikli plan, beklentileri karşılamaktan çok uzak çıktı. Ayrıntıları Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yazısında aktardı.

ABD’li 6 kişilik askeri heyet Şanlıurfa’da Müşterek Harekat Merkezi için yer bakarken, ortaya çıkan ABD'nin dayattığı güvenlikli plan haritası yeni sorunları beraberinde getirecek.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, merak konusu olan güvenlikli bölgeye ilişkin detayları köşe yazısında paylaştı.

Türk askerine 5 kilometre sınırı

Buna göre, “yerleşim merkezlerine aynen kağıt üzerindeki Münbiç mutabakatında olduğu gibi Türk güvenlik güçlerinden hiçbiri girmeyecek...”

Merkezlerde Türk gücü olmayacak

Sınır boyunca Kobani, Tal Abyad, Suluk, Resulayn, Derbesiyah, Kamışlı ve Kürt nüfuslu ilçeler dahil, yerleşim birimlerinin kontrolü “aktive edilebilir güvenlik (Vating) prosedür” gereği yerel sivil ve askeri konseyler veya güçler tarafından sağlanacak.

Türkiye bu yerleşim birimlerinde PKK veya diğer suç örgütleri ile ilişkili kişileri tespit ederse, merkezden çıkarılmasını sivil veya askeri konseylerde yer almamasını isteyebilecek.

ABD ayrıca Kobani, Derbesiyah gibi Kürt nüfusun çok yoğun yaşadığı bölgelere ve diğer ilçe yerleşimlerinde Türk güvenlik güçlerinin kesinlikle bulunmasını istemiyor; kırsalda kalması gerektiğini savunuyor.

Yetki yine ABD'nin elinde

Türkiye’nin olumlu bakmadığı ABD’nin plan önerisi bununla da kalmıyor, kontrolün farklı şekilde oluşacağı 5 km, 9 km ve 4 km kalınlığında üç de güvenlik bandı oluşturuyor. Konuyla ilgili yetkilinin söylediği gibi, “5 km dışında yetkiyi paylaşmayıp tam kontrolü” elinde tutmak istiyor.

Belirsizlik devam ediyor

Ankara mutabakatı kağıt üzerinde duran Münbiç benzeri plana itirazını sürdürürken, ABD kaynakları da “henüz bir noktaya ulaşılmadığını, sürecin belirsizlikle dolu olduğunu” teyit ediyor.

Ortak bantta YPG güçleri olacak Türk askeri olmayacak

9 kilometrelik ikinci bir bant kuruluyor. ABD, “üzerinde çalışmasını sürdürdüğünü” belirttiği bu bandın tam kontrolünü elinde tutuyor, Türkiye ile ortaklaşmıyor. Bu bandın içinde ise YPG güçleri ağır silahları olmadan yer alabilecek.

ABD tarafından getirilen üç bantlı güvenlikli bölgenin yapısı da şöyle:

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