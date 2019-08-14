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Adana'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da dikkat çeken DEAŞ operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde 2'si Türk 1'i yabancı uyruklu 3 kişinin terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaştı.

Şafak vakti operasyon

Polis bu bilgi doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıp Kurban Bayramının 1. günü zanlıların evlerine şafak vakti baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ek gözaltı süresi

Zanlılar 2 gün boyunca sorgulandıktan sonra ek gözaltı alınması için adliyeye götürüldü. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şahıslar için ek gözaltı süresi alındı.

Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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