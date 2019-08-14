HABER /  YEREL

Manisa'da uçuruma düşen genç hayatını kaybetti

Manisa'da uçuruma düşen genç hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçurumdan düşen genç hayatını kaybetti.

Hilmi Köse (24)  ve arkadaşları G.G. (24) ile Y.S. (28), Osmaniye Mahallesi Gürlek mevkisinde bulunan seyir tepesine gitti. 

Tepeden çevreyi izleyen Köse, iddiaya göre bir anda dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. 

Bunun üzerine G.G. ve Y.S. Köse'yi kurtarmak için uçuruma inmeye çalıştı. Belli bir noktada mahsur kalan ve yukarıya da çıkamayan G.G. ve Y.S. telefonla itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler G.G. ve Y.S'yi kurtardı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Arama Kurtarma Derneği ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin de destekleriyle yapılan aramalarda yaklaşık 5 saat sonra Köse'nin cansız bedenine ulaşıldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Jürgen Klopp'tan İstanbul yorumu!
Jürgen Klopp'tan İstanbul yorumu!
Falcao formaları kendisi gelmeden satışa sunuldu
Falcao formaları kendisi gelmeden satışa sunuldu
Irkçı Alman, iki kadına Türkçe konuştukları için saldırdı
Irkçı Alman, iki kadına Türkçe konuştukları için saldırdı
Medipol Başakşehir Devler Ligi'ne veda etti!
Medipol Başakşehir Devler Ligi'ne veda etti!
Arjantin'de dolar yüzde 30 değer kazandı
Arjantin'de dolar yüzde 30 değer kazandı
ABD'den ticaret savaşında yeni adım geldi
ABD'den ticaret savaşında yeni adım geldi
ÖNCEKİ HABERLER
Uludağ'da yaralanan arkadaşına yapraklardan 'yorgan' yapmış
Uludağ'da yaralanan arkadaşına yapraklardan 'yorgan' yapmış
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangını
Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangını
İspanyol tenor Domingo'ya cinsel taciz suçlaması
İspanyol tenor Domingo'ya cinsel taciz suçlaması
Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması
Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması
Hong Kong Havalimanı karıştı! Polis müdahale etti
Hong Kong Havalimanı karıştı! Polis müdahale etti
BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor MEB yeni tarih duyurdu
BİLSEM sınav sonuçları açıklanıyor MEB yeni tarih duyurdu
Yorumlar