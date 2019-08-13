Metin Arolat uçakta ölümden döndü!

Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın uçağı havada helikopterle çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yaşadıklarını Instagram hesabından duyuran Arolat, pilotun refleksi sayesinde hayatta olduklarını söyledi.

Ünlü sanatçı Metin Arolat'ın Bodrum'dan İstanbul'a gitmek için bindiği uçak kalkış sırasında helikoptere çarpmaktan son anda kurtuldu. Aralot yaşadığı tehlikeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yaşadıklarını Instagram hesabından çektiği video ile duyuran Metin Aralot, uçağın kalkış sırasında helikopterle karşılaştığını ve pilot sayesinde kurtulduklarını duyurdu.

Pilot Hüdaverdi Atasoylu'nun refleksi sayesinde ölümden döndüklerini söyleyen Aralot yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Biraz önce garip bu olay yaşadık galiba. Bayağı ölümden döndük. Herkes bir panik içerisinde. Bodrum'dan İstanbul'a saat 18:40'ta uçacak uçağımız hareket etti hızla tam ön tekerlekleri kalktı ve bir helikopter ile karşılaştık. Allah'tan kaptanımız öyle bir frene bastı ki herkes ön tarafına çarptık, geri döndü. Bayağı bir metre falan bir farkla yırttık. Galiba hayatımızı biraz da kaptanımız Hüdaverdi Atasoylu'nun bu refleksine borçluyuz. Şimdi uçaktan indik ve bekleme salonuna alındık."