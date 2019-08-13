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Rusya’dan kritik Suriye açıklaması! Son adımı atmak üzereyiz

Rusya’dan kritik Suriye açıklaması! Son adımı atmak üzereyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Anayasa Komitesi'nin kurulmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Peskov, başkent Moskova’da, Suriye krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye Anayasa Komitesi’nin oluşturulmasıyla ilgili Peskov, “Çalışmalar tamamlanmak üzere, komitenin kurulması için son adımı atmak üzereyiz” dedi.

Üçlü zirve Türkiye'de yapılacak

Peskov, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nin Türkiye’de yapılması için hazırlıklara devam edildiği bilgisini verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna’nın doğusundaki krizin çözülmesi konusunda diyaloğa açık olduğuna dikkati çeken Peskov, “İki ülke liderlerinin görüşmeleri olumlu olarak değerlendirilebilir. Putin için görüşmeler esnasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi önemli”

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