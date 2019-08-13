HABER /  SPOR

Liverpool, İstanbul'a geldi

Liverpool, İstanbul'a geldi

2019 UEFA Süper Kupa'da yarın Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa mücadelesi için dün kente gelen Chelsea'nin ardından Liverpool da bugün İstanbul'a ulaştı.

İngiltere'nin Liverpool kentinden kalkan özel uçakla saat 16.10'da İstanbul Havalimanı'na gelen Liverpool kafilesi, TFF ve UEFA yetkilileri tarafından karşılanırken, sonrasında takım için ayarlanan özel otobüs ile birlikte havalimanından ayrıldı. Kırmızılar, havalimanından ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ta konaklayacakları otele geçti.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp ve öğrencileri Sadio Mane ile Virgil van Dijk, bugün saat 19.15'te Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, yarın saat 22.00'de Beşiktaş Vodafone Park'ta Süper Kupa'yı müzesine götürmek için mücadele edecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
MSB: Müşterek Hareket Merkezinin alt yapı kurulum çalışmaları başladı
MSB: Müşterek Hareket Merkezinin alt yapı kurulum çalışmaları başladı
UEFA'dan Süper Kupa öncesi uyarı! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
UEFA'dan Süper Kupa öncesi uyarı! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
Ali Koç Kjaer transferini bitirecek! 3 milyon euro gözden çıkarıldı
Ali Koç Kjaer transferini bitirecek! 3 milyon euro gözden çıkarıldı
Mehmet Ali Şahin'den yeni parti kuracak isimler hakkında farklı yorum! Çarpıcı İmamoğlu detayı!
Mehmet Ali Şahin'den yeni parti kuracak isimler hakkında farklı yorum! Çarpıcı İmamoğlu detayı!
Kırgızistan eski Devlet Başkanı Atambayev darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak
Kırgızistan eski Devlet Başkanı Atambayev darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Kendini kurtarmak isteyen kuzeni kaybolunca gözyaşlarına boğuldu
Kendini kurtarmak isteyen kuzeni kaybolunca gözyaşlarına boğuldu
Tarlasını sularken hayatını kaybetti
Tarlasını sularken hayatını kaybetti
Cüneyt Çakır: Yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız
Cüneyt Çakır: Yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız
Diyarbakır'da 7 üniversite diploması olan vatandaş: Amacım cumhurbaşkanı olmaktı şimdi işsizim
Diyarbakır'da 7 üniversite diploması olan vatandaş: Amacım cumhurbaşkanı olmaktı şimdi işsizim
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
İlişkimiz eşsiz ve modern diyen Cyrus- Hemsworth çifti 8 ayda ayrıldı
İlişkimiz eşsiz ve modern diyen Cyrus- Hemsworth çifti 8 ayda ayrıldı
Yorumlar 1 yorum