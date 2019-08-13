MSB: Müşterek Hareket Merkezinin alt yapı kurulum çalışmaları başladı

MSB Şanlıurfa'ya gelen ABD'li heyetle müşterek harekat merkezinin altyapı kurulum çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölge kapsamında Şanlıurfa'da kurulacak Müşterek Harekat Merkezi'nin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

Şanlıurfa'ya gelen ABD'li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlandığı, kritik fonksiyonların tesisinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, "Müşterek Harekat Merkezinin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülüyor" ifadelerine de yer verildi.

Geçen hafta mutabakata varıldı

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

ABD'li askerler Şanlıurfa'ya geldi

Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Ön hazırlık kapsamında ilk ABD askerleri dün Şanlıurfa'ya gelmişti. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaşmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığını duyurmuştu.

Açıklamada, Müşterek Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesinin planlandığı bildirilmişti.