Fenerbahçe'de Marcos Rojo harekatı

Kolarov için beklemeye geçen Fenerbahçe, Manchester United’ın gözden çıkardığı Marcos Rojo’yla temasa geçti.

Şu ana kadar 11 transfer yapan Fenerbahçe’de gözler stoper ve forvet mevkilerine yapılacak takviyelerde. Kolarov için Roma’dan haber bekleyen sarı-lacivertliler, Sırp yıldıza alternatif olarak Manchester United’ın gözden çıkardığı Marcos Rojo’yla temasa geçti.

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Arjantinliyi kiralamak için İngiliz ekibinin kapısını çaldı. Rojo’nun sol bekte de görev yapabilmesi Yanal’ın tangocuya sıcak bakmasına sebep oluyor.