Kars'ta arife günü kaçan kurbanlık bulunamadı

KARS'ta Kurban Bayramı arifesinde, kesilmek üzere satın alınan kurbanlık inek kamyonetten indirildiği sırada kaçtı. Boynunda mavi ip bulunan ve 8859 küpe numaralı inek bulunamadı.

Merkez İstasyon Mahallesi'nde yaşayan Akif Burak Uluçay ve Rahmi Ubiç, ortak olarak hayvan pazarından bir inek satın aldı. Hayvan pazarında fotoğrafını çektikleri kurbanlığı kamyonete yükleyen Uluçay ve Ubiç, evlerinin yolunu tuttu.

Kurbanlık inek İstasyon Mahallesi'nde kamyonetten indirilirken ipinden kurtularak kaçtı. Uluçay, Ubiç ve yakınlarının yakalamak için uzun süre kovaladıkları inek kayboldu. Boynunda mavi ip bulunan ve 8859 küpe numaralı inek tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Son olarak Digor yolunda görülen ineği arayanlar, yetkililerden yardım istedi. Akif Burak Uluçay, ineği bulanların veya görenlerin bildirmelerini istedi.