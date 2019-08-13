Siirt'te PKK'ya yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen G.E. ve M.A. isimli şahısların Veysel Karani Beldesi bölgesinde olduklarının öğrenilmesi üzerine icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetinde, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında yürütülen adli işlemler devam etmektedir" denildi.