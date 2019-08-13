HABER /  YEREL

Siirt'te PKK'ya yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te PKK'ya yardım eden 2 şüpheli gözaltına alındı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. 

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca istihbarı çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Düzenlenen operasyonda, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen G.E. ve M.A. isimli şahısların Veysel Karani Beldesi bölgesinde olduklarının öğrenilmesi üzerine icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetinde, 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında yürütülen adli işlemler devam etmektedir" denildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
Doğu Perinçek'in 'ajan mısınız?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti
Doğu Perinçek'in 'ajan mısınız?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti
Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu Volkan Babacan'la anlaştı
Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu Volkan Babacan'la anlaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir haksızlık daha
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir haksızlık daha
YÖK eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verdi
YÖK eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verdi
ESPN: Falcao'nun Galatasaray'a transferi kesinleşti
ESPN: Falcao'nun Galatasaray'a transferi kesinleşti
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan Hali Umut Meler'e görev
UEFA'dan Hali Umut Meler'e görev
UEFA Süper Kupa İstanbul'da sahibini buluyor
UEFA Süper Kupa İstanbul'da sahibini buluyor
Norveç'teki cami saldırısı İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü
Norveç'teki cami saldırısı İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü
Fenerbahçe’den Ahmed Kutucu için sürpriz hamle! İlk temas kuruldu
Fenerbahçe’den Ahmed Kutucu için sürpriz hamle! İlk temas kuruldu
Fenerbahçe'den Batshuayi bombası
Fenerbahçe'den Batshuayi bombası
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Norveç'te cami saldırganı hakim karşısında
Yorumlar