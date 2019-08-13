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UEFA'dan Hali Umut Meler'e görev

Demirören Haber Ajansı
UEFA'dan Hali Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Vitoria SC ile FK Ventspils arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Portekiz'in Vitoria SC ile Letonya'nın FK Ventspils takımları arasında 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasını yönetecek.

Portekiz'in Guimaraes şehrindeki Estadio D. Afonso Henriques Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak müsabakada, Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. 

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