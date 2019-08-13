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Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı unutmadı

Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı unutmadı

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında, Süleyman Seba'nın fotoğrafı paylaşılarak, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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