Fenerbahçe, Süleyman Seba'yı unutmadı
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle bir paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın ölümünün 5. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında, Süleyman Seba'nın fotoğrafı paylaşılarak, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 5. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/Chmk8rwlwV— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 13, 2019
Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı vefatının 5. yıldönümünde rahmetle anıyoruz.#SüleymanSeba pic.twitter.com/cyxwmM8wKD— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) August 13, 2019
Nezaketi, beyefendiliği, sportmenliği ve başarılarıyla Türk futbol tarihine imzasını atan isimlerden Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının beşinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/IoA0iH6vI0— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 13, 2019
Seni hiçbir zaman unutmayacağız. Sonsuza dek kalbimizdesin #SüleymanSeba pic.twitter.com/3ZpEwI9rbo— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 12, 2019