ESPN: Falcao'nun Galatasaray'a transferi kesinleşti

ESPN'nin Falcao'nun Galatasaray transferinin kesinleştiği yönündeki paylaşımı sosyal medyada sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'nun işini bitirip transfer bombasını patlatmaya hazırlanan Galatasaray, mutlu sona çok yakın.

“Galatasaray taraftarlarının bana gösterdiği sevgi çok önemli''

Kolombiya basınına konuşan tecrübeli golcü, kulüpler arasında bonservis konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Galatasaray taraftarlarının bana gösterdiği sevgi çok önemli. Ben duygusal bir oyuncuyum. Şu anda bir imza yok ancak Monaco ile iletişimdeyim. Görüşmelerden uzak kalmaya çalışıyorum” dedi.

"Falcao artık Galatasaray'da. Transfer kesinleşti"

ESPN'in Güney Amerika edisyonunun sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda Falcao'nun Galatasaray'a transferinin kesinleştiği yazılırken, "Falcao artık Galatasaray'da. Transfer kesinleşti." ifadelerine yer verildi.

Crees que llegar al fútbol de Turquía es un retroceso en la carrera de @FALCAO? #ESPNFColombia pic.twitter.com/mdHVr3gmvw — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) August 12, 2019

Takipçilerine soru yöneltti

Bu mesajın yanına ise Falcao'nun yeni sezonda forma giyeceği Türkiye Ligi hakkında "Ligin seviyesini nasıl buluyorsunuz?" şeklinde takipçilere bir soru yöneltildi.

¿Qué tanto gana y qué pierde Falcao García llegando al Galatasaray de Turquía? #ESPNFColombia pic.twitter.com/x1kE6TOoAJ — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) August 12, 2019



2-3 milyon euro'ya bitecek

Bu transferi bonservis bedeli ödemeden halletmeye çalışan sarı-kırmızılıların Monaco'nun inadını kıramadığı kaydedildi. Ancak ödenecek rakam konusunda indirim noktasında pazarlıkların olumlu ilerlediği ve 2-3 milyon Euro'luk bir bonservisle bu transferin bitirileceği kaydedildi.





Perşembe günü İstanbul'da

Falcao'nun şu anda ABD olan ailesinin Fransa'ya dönmesini beklediği ve yarın ya da perşembe günü İstanbul'da olacağı bildirildi.Yıldız ismin, cuma günü Süper Lig'in ilk haftasında Denizli ile deplasmanda oynanacak maçı tribünde izleyebileceği öğrenildi.