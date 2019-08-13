Galatasaray'dan Wesley Sneijder'e teşekkür mesajı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray, eski futbolcusu Wesley Sneijder'in futbolu bırakması üzerine teşekkür mesajı yayınladı.
Galatasaray, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in futbolu bırakma kararı almasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.
Sneijder'in sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların sayılarının da yer aldığı fotoğrafla paylaşılan açıklamada, "Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 10 numara... Aslan! Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.
Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 1⃣0⃣ numara... Aslan! 🦁— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 12, 2019
Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler @sneijder101010! pic.twitter.com/67JD6itdWR