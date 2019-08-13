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İyi Partili İsmail Ok'tan 300 bin polisi sevindirecek teklif

İyi Partili İsmail Ok'tan 300 bin polisi sevindirecek teklif

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, yaklaşık 300 bin emniyet mensubunu ilgilendiren bir kanun teklifi hazırladı. Ok, polislerin mesai saatlerinin yeniden düzeltilmesini istedi. Teklifin yasalaşması halinde polisler günde 3 vardiya halinde, 8’er saat çalışacak.

Polisler halen 12-12 veya 12-24 esasına göre çalışıyor. Bu sistemde 12 saat çalışılıp 12 saat dinleniliyor ya da 12 saat çalışan, 24 saat dinleniyor. Bazı birimlerde ise 24 saat çalışma ve 24 saat de dinlenme süresi var. Polis, haftalık iznini ise bir gün olarak kullanabiliyor.

İYİ Partili Ok, kanun teklifinde, “Emniyet Teşkilatı mensupları ağır çalışma koşulları altında haftada bir gün izin kullanabilmektedir. Ancak görev yaptığı şehirde, toplantı ve gösteri yürüyüşü, futbol maçı varsa izinli günlerinde de çalışmaktadır. Böylece haftanın 7 günü çalışan polislerimiz ailesi ve yakınlarına vakit ayıramamakta ciddi toplumsal ve ailevi sorunlar yaşamaktadır” dedi.

Ekonomik olarak kısıtlılar

Polislerin uzun ve yoğun çalışma saatlerinin yanı sıra ekonomik olarak kısıtlı ve yetersiz insani olanaklarının bulunduğu çalışma koşullarında çalıştığını belirten Ok, “Bu kötü şartlardan dolayı yoğun strese maruz kalıyorlar. Emniyet Teşkilatımızın özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir” dedi. Ok'un kanun teklifi yasalaşırsa, polis de diğer kamu görevlileri gibi, günde 8 saat ve üç vardiya olarak çalışacak.

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