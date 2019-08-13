Fenerbahçe'de kriz patlak verdi Ersun Yanal istifadan döndü

Fenerbahçe'de Ali Koç, Damien Comolli ve Ersun Yanal arasında gerçekleşen transfer zirvesinde kriz patlak verdi ve tecrübeli teknik adam istifanın eşiğinden döndü.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve bu yıl şampiyonluk parolasıyla yola yola çıkan Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde büyük bir krizin kıyısından dönüldü.

Takvim'de yer alan habere göre, Samandıra'da Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Ersun Yanal transfer zirvesi için bir araya geldi.

İstifadan döndü

Bu görüşmede Ersun Yanal, "Serdar Aziz ve Sadık ile bu iş yürümez. Bize acil stoper transferi lazım" ifadelerini kullandı. Ersun Yanal'ın bu çıkışına Comolli'nin "Jailson, stoper oynar. Biraz daha üzerinde dur" diye çıkıştı. Yanal'ın o an istifa noktasına geldiği ancak araya Ali Koç'un girip havayı yumuşattığı öğrenildi.

Zanka transfer edildi

Gergin geçen toplantıdan bir kaç gün sonra Fenerbahçe, Huddersfield takımından Zanka'yı aldı. Ali Koç'un Yanal'ın sözlerine hak verdiği ve yeni sezon öncesi sorun istemediği ifade edildi.

Taraftar Comolli'yi eleştiriyor

Fenerbahçe taraftarı transferde ağır kaldıklarını düşündükleri Ali Koç ve Damien Comolli'yi eleştiriyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni transferlerin bir an önce takıma katılmasını bekliyor.