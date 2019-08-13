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AK Partili Metin Külünk'ten ABD ile Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki! Yaptığı benzetme olay!

AK Partili Metin Külünk'ten ABD ile Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki! Yaptığı benzetme olay!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, ABD ile oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne "Müşterek Oyalama Merkezi" diyerek tepki gösterdi.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varılmıştı.

Bu kapsamda ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan "Müşterek Harekat Merkezi"nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler Şanlıurfa'ya gelerek sınırda incelemelerde bulundu.

Sosyal medyadan tepkisini gösterdi

Ortak Harekat Merkezi'ni, "Ortak Oyalama Merkezi" diye nitelendiren Külünk sosyal medya hesabından tepkisini gösterdi.

Müşterek Harekat Merkezi kapsamında ABD heyeti Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığı bildirilmişti.

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