AK Partili Metin Külünk'ten ABD ile Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki! Yaptığı benzetme olay!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, ABD ile oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne "Müşterek Oyalama Merkezi" diyerek tepki gösterdi.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varılmıştı.

Bu kapsamda ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan "Müşterek Harekat Merkezi"nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler Şanlıurfa'ya gelerek sınırda incelemelerde bulundu.

Sosyal medyadan tepkisini gösterdi

Ortak Harekat Merkezi'ni, "Ortak Oyalama Merkezi" diye nitelendiren Külünk sosyal medya hesabından tepkisini gösterdi.

Hadi ABD’nin, Sn. CB’mızın kararlılığı karşısında, PKK’yı koruma refleksiyle alelacele OYALAMA MERKEZİ kurma telaşını anladık, peki bu içerdeki neyin telaşı? Neyin hesabı? Neyin Planı? Ve Neyin pazarlığı?



Herkes, herşeyin farkında ama herşeyin!!!



Dikkatle izliyoruz. — Metin KÜLÜNK (@mkulunk) August 12, 2019