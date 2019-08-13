Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bir haksızlık daha

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Türkiye parasız hava sağlık ambulansı veren tek ülke” sözlerinden sonra Avrupa'da 2 ülkede aynı hizmetin olduğunu söyleyen çevrelere tepki gösteren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dünyanın en zengin ülkeleri olan Almanya, Fransa İsviçre ve İsveç'te bu uygulamanın olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde başarılı işlere imza atan Dr. Fahrettin Koca, kurucusu olduğu Medipol Hastaneleri ve eğitim kurumları üzerinden hedef tahtasına oturtuluyor.

TCDD Ankara Tren garı binasının Medipol Ankara Üniversitesi’ne verildiği iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıkmasının ardından, şimdi de parasız hava sağlık ambulansı" üzerinden eleştiri konusu yapıldı.

Koca’nın “Türkiye parasız hava sağlık ambulansı veren tek ülke” açıklaması sonrası yaşanan tartışmaları Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında değerlendirdi ve Koca'ya sahip çıktı.

"Hadi Amerika’da bir pazar günü dişiniz ağrısın da çare bulun"

"(...)Meğer İskoçya ve Polonya’da da varmış. Biri bir vakıf fonlamasıyla, öteki de AB fonlarıyla yapılıyormuş. Yahu arkadaşlar, dünyanın en zengin ülkeleri İsviçre’de, İsveç’te, Almanya’da, Fransa’da yok Türkiye’de var...

Evet var... Devlet parasız hava ambulansı hizmeti veriyor... Biliyorum şimdi diyecekler ki...

İyi ama o ülkelerde öyle kuvvetli sağlık sigorta sistemleri var ki devletin bu hizmeti vermesine gerek yok...

Hadi Amerika’da bir pazar günü dişiniz ağrısın da çare bulun... Londra’da acil servislik bir işiniz olsun da gidip bir acil servis bulun bakalım...

Bundan emin olun ki Türkiye’nin en iyi işleyen sistemlerden biri sağlık... Ve emin olun dışarıdan atanan bakan da bu işi gayet iyi yapıyor."

Ertuğrul Özkök'ün yazısının tamamı