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İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken gelişme!

İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken gelişme!

Rusya'nın Soçi kentinde yarın 14 Ağustos'ta düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

İran yarı resmi Mehr Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi Müsteşarı Perviz İsmaili'nin açıklamasın yer verdi.

Açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde yarın düzenlenmesi planlanan İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi’nin üç ülkenin kararıyla ileri bir tarihe ertelendiğini duyurduğu belirtildi. Ajans, 3'lü Liderler Zirvesi’nin teknik nedenlerden dolayı ertelendiğini duyurdu.

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