HABER /  GÜNCEL

MSB duyurdu! Pençe Harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Pençe Harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Harekatına ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiği açkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

Ayrıntılar birazdan....

İlgili Haberler
Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını
Foto Galeri Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de kriz patlak verdi Ersun Yanal istifadan döndü
Fenerbahçe'de kriz patlak verdi Ersun Yanal istifadan döndü
AK Partili Metin Külünk'ten ABD ile Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki! Yaptığı benzetme olay!
AK Partili Metin Külünk'ten ABD ile Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki! Yaptığı benzetme olay!
Meral Akşener: Erdoğan'a nankörlük yapanlar içeriden
Meral Akşener: Erdoğan'a nankörlük yapanlar içeriden
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Hükümet ile kamu işçileri zamda uzlaştı
Hükümet ile kamu işçileri zamda uzlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Canan Karatay önerdi bayramda bol bol yiyin
Canan Karatay önerdi bayramda bol bol yiyin
Galatasaray'dan Wesley Sneijder'e teşekkür mesajı
Galatasaray'dan Wesley Sneijder'e teşekkür mesajı
Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı
Türkiye genelinde dün orman ve tarım alanlarında 27 yangın çıktı
Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi
Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi
Kadıköy'de çatı katı alev alev yandı
Kadıköy'de çatı katı alev alev yandı
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Tarihi minarenin yanında ortaya çıktı Antalya'daki 30 adet mezarın gizemi ne?
Yorumlar