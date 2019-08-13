MSB duyurdu! Pençe Harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Harekatına ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiği açkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
Ayrıntılar birazdan....
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2019
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