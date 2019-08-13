MSB duyurdu! Pençe Harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe Harekatına ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildiği açkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

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