Marmara Adası ve Burgazada'da orman yangını
BALIKESİR'in Marmara ilçesi Çınarlı kırsal mahallesi Mestanağa mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İki ev yandı. Helikopter müdahalesine ihtiyaç var" açıklamalarında bulundu. Aksoy, yaklaşık 1 saat sonra yaptığı açıklamada "Çok şükür yangının yüzde 90'ı kontrol altına alındı" dedi.
BALIKESİR'in Marmara ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın Marmara Adası Mestanağa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler yayılarak ormanlık alana sıçradı.
117
Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2 helikopter, Marmara Adalar Belediyesi ile Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.
217
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını söyledi.
317
Rüzgarın çok etkili olduğunu ifade eden Aksoy, "Üst kesimlerde bulunan ahırların ve içindeki hayvanların ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Telef olan hayvanların olduğu yönünde bilgi alıyoruz" diye konuştu.
417