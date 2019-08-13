Fenerbahçe’den Ahmed Kutucu için sürpriz hamle! İlk temas kuruldu

Fenerbahçe, Schalke 04'te forma giyen 19 yaşındaki Türk forvet Ahmed Kutucu için Alman kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu.

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen ve gelecek vaad eden oyunculara yönelen Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen 19 yaşındaki Türk forvet Ahmed Kutucu.

Sözcü'de yer alan habere göre; genç futbolcu, son iki sezonda forma giydiği Almanya’da 19 Yaş Altı Ligi’nde de fırtına gibi esti ve 38 maçta 25 gol atıp 11 asist yaparak, henüz 18 yaşında Schalke 04’ün A takımına yükseldi.

Alman kulübüyle temasa geçildi

Geçen sezon Schalke 04 formasıyla Bundesliga’da 13 maçta 2 gol atan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki genç yıldız için sarı-lacivertli yönetim Alman kulübüyle temasa geçti.





Kiralama formülü

Milli takımın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Ahmed için Fenerbahçe, satın alma opsiyonuyla kiralık teklifinde bulundu. 5-6 milyon Euro satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan da pay vermeyi düşünen Fenerbahçe’nin teklifine Schalke 04’ün bu hafta yanıt vermesi bekleniyor.





Yanal tam not verdi

Santrfor bölgesinin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Ahmed için Ersun Yanal’ın da tam not verdiği öğrenildi. Ahmed Kutucu, geleceğin en önemli yıldız adaylarından birisi olarak gösteriliyor. Ahmed Kutucu, 17 Yaş Altı Milli Takımı’yla 2017 Dünya Kupası’nda mücadele etmiş ve bir gol kaydetmişti.





2022 yılına kadar sözleşmesi var

Uzun yıllar genç takımlarında forma giyen Ahmed Kutucu ile Schalke 04 kulübü, bir süre önce 2022 yılına kadar profesyonel mukavele imzalamıştı.