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İçişleri Bakanlığı Erzincan Kemah'ta 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanlığı Erzincan Kemah'ta 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Erzincan'ın Kemah ilçesinde 2 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Erzincan’ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti. 

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi. 

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