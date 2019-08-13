Beşiktaş Karius'un alternatifini buldu Volkan Babacan'la anlaştı

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı’nın eski öğrencisi milli kaleci Volkan Babacan için Başakşehir ile anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius'a hem alternatif hem de iyi bir yedek arayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'in milli kalecisi Volkan Babacan ile anlaştı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Başakşehir'e 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edilen siyah-beyazlıların 31 yaşındaki kaleci ile de maç başına anlaşmaya vardı. İki yıllık sözleşme sunulan Volkan oynayacağı maç sayısına göre ücret alacak.





Yerini Mert Günok'a kaptırdı

Teknik direktör Abdullah Avcı ile Başakşehir'de 5 sezon birlikte çalışan ve 156 maça çıkan milli kaleci geçen sezon yerini Mert Günok'a kaptırmıştı. Volkan Babacan'ın Sivasspor maçına kadar siyah-beyazlılara imza atarak takıma katılması bekleniyor.