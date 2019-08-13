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Fenerbahçe'den Batshuayi bombası

Fenerbahçe'den Batshuayi bombası

Fenerbahçe, Chelsea'de Lampard'ın takımda görmek istemediği Belçikalı hücum oyuncusu Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.

Fenerbahçe savunma için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan hücuma alternatif bir oyuncu arıyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim, Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi oldu. 

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için girişimde bulunduğu öğrenildi. Chelsea'ye 39 milyon Euro gibi önemli bir bedelle transfer olan Batshuayi, Londra ekibindeki kariyerinin çoğunu kiralık geçirdi.

Lampard istemiyor
Dortmund, Valencia ve Crystal Palace gibi takımlara kiralanan Belçikalı oyuncu, bu sezon ise henüz takımdan ayrılmadı. Chelsea'nin önceki gün 4-0 kaybettiği Manchester United maçında ise kadroda yoktu. Forvet rotasyonunu Abraham-Giroud ikilisiyle oluşturmayı planlayan Chelsea'de menajer Frank Lampard, Batshuayi'nin kiralık ayrılmasına sıcak. 



Chelsea'nin tek şartı var
Bu sezon takımın başına geçen genç menajer, Batshuayi'nin süre alacağı bir takıma gitmesini istiyor. Chelsea'nin şartı; 1 milyon Euro kiralama bedeli ve maaşın tamamının ödenmesi.

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