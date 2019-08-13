Ali Koç Kjaer transferini bitirecek! 3 milyon euro gözden çıkarıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer'in transferini bitirmek için bizzat kendisi devreye girdi ve Danimarkalı savunmacı için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Oynanan hazırlık maçlarında istenilen seviyede olmayan ve defans bölgesinde büyük kriz yaşayan Fenerbahçe'de Zanka'nın yanına Sevilla'da forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer düşünülüyor.

Başkan Ali Koç'un uzun süredir gündemde yer alan Simon Kjaer konusunda bizzat devreye girdiği öğrenildi. Başkan Koç hem tecrübeli yıldız hem de Sevilla ile görüşecek.





3 milyon Euro gözden çıkarıldı

Ayrıca Sevilla'da aldığı 4 milyon Euro maaşı Fenerbahçe'den isteyen Kjaer'den de indirim talep edilecek. Yönetim yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.