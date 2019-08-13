HABER /  FENERBAHÇE

Ali Koç Kjaer transferini bitirecek! 3 milyon euro gözden çıkarıldı

Ali Koç Kjaer transferini bitirecek! 3 milyon euro gözden çıkarıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sevilla'da forma giyen Simon Kjaer'in transferini bitirmek için bizzat kendisi devreye girdi ve Danimarkalı savunmacı için 3 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Oynanan hazırlık maçlarında istenilen seviyede olmayan ve defans bölgesinde büyük kriz yaşayan Fenerbahçe'de Zanka'nın yanına Sevilla'da forma giyen Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer düşünülüyor.

Başkan Ali Koç'un uzun süredir gündemde yer alan Simon Kjaer konusunda bizzat devreye girdiği öğrenildi. Başkan Koç hem tecrübeli yıldız hem de Sevilla ile görüşecek.



3 milyon Euro gözden çıkarıldı
Ayrıca Sevilla'da aldığı 4 milyon Euro maaşı Fenerbahçe'den isteyen Kjaer'den de indirim talep edilecek. Yönetim yıllık 3 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

SON DAKİKA HABERLERİ
YÖK eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verdi
YÖK eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında soruşturma izni verdi
ESPN: Falcao'nun Galatasaray'a transferi kesinleşti
ESPN: Falcao'nun Galatasaray'a transferi kesinleşti
Fenerbahçe'de kriz patlak verdi Ersun Yanal istifadan döndü
Fenerbahçe'de kriz patlak verdi Ersun Yanal istifadan döndü
Canan Karatay önerdi bayramda bol bol yiyin
Canan Karatay önerdi bayramda bol bol yiyin
AK Partili Metin Külünk'ten ABD ile Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki! Yaptığı benzetme olay!
AK Partili Metin Külünk'ten ABD ile Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki! Yaptığı benzetme olay!
Meral Akşener: Erdoğan'a nankörlük yapanlar içeriden
Meral Akşener: Erdoğan'a nankörlük yapanlar içeriden
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yetiştirdiği sebzeleri topladı!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yetiştirdiği sebzeleri topladı!
MSB duyurdu! Pençe Harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Pençe Harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' paketlendi
İstanbul'da dikkat çeken uyuşturucu operasyonu! 'Şekerci abi' paketlendi
Et ve Süt Kurumu açıkladı! Elde kalan kurbanlıklar alınacak
Et ve Süt Kurumu açıkladı! Elde kalan kurbanlıklar alınacak
İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken gelişme!
İran-Rusya-Azerbaycan Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken gelişme!
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor 2019 ayın kaçında?
Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor 2019 ayın kaçında?
Yorumlar