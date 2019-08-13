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Galatasaray Inter'in yıldızı Joa Mario'nun peşinde

Galatasaray Inter'in yıldızı Joa Mario'nun peşinde

İtalyan medyası, Galatasaray'ın, Inter forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Joao Mario'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Yaz transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray'da, Joao Mario ismi gündeme geliyor.

Portekizli gazeteci Claudia Garcia'nın iddiasına göre, orta sahasına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Inter'in 26 yaşındaki Portekizli futbolcusu Joao Mario'yu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Gelecek sezon planlamasında yok
Inter'in Valencia ile oynadığı hazırlık maçında oynatılmayan Mario'nun, İtalyan ekibinin gelecek sezonu planlarında yer almadığı belirtiliyor.



Joao Mario'nun kariyeri
Kariyerinde Sporting Lizbon, West Ham United gibi takımların formasını giyen Portekizli futbolcu, geçen sezon Inter formasını giydiği 22 maçta 1 gol attı, 3 asist kaydetti. Joao Mario'nun Inter ile 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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