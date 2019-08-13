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Ankarakart 2020 yılı ücretleri belli oldu

Ankarakart 2020 yılı ücretleri belli oldu

Ankarakartlar için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak yeni tarifeler açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı toplantısında oy birliğiyle alınan kararla, Ankara’da yaşayan yaşlılar ve kamu çalışanlarının kullandığı serbest ve indirimli ‘Ankarakartlar’ için 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir yıl boyunca geçerli olacak yeni tarifeler açıklandı.

61-65 yaş arası vatandaşlar, TÜİK, PTT ve Kamu Kartı ile Öğretmen Pasosu kullananların, EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik’te, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında ödeyeceği vize ücretleri şöyle olacak:

Yaşlı Serbest Kartı (61-65 Yaş Arası): 120 lira

TÜİK Kartı: 85 lira

PTT Kartı: 85 lira

KAMU Kartı: 85 lira

Öğretmen Pasosu: 70 lira

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