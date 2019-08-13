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Beşiktaş'ın Konoplyanka'da Lens korkusu

Beşiktaş'ın Konoplyanka'da Lens korkusu

Lens transferinde ağzı yanan Beşiktaş, Konoplyanka'yı Schalke'den kiralayı sözleşmesine satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

Beşiktaş'ta, Yevhen Konoplyanka konusunda sıcak gelişmeler devam ediyor. Ukraynalı yıldızı Türkiye’ye gelmeye ikna eden Siyah-Beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile görüşmelerini sürdürüyor.

Alman ekibi Beşiktaş’ın kiralama teklifine sıcak bakıyor. Ancak yapılacak kiralık sözleşmesine mecburi satın alma opsiyonu koyulmasını istiyor. Siyah-Beyazlılar, bu öneriye temkinli bakıyor. Bunun nedeni ise Lens transferinde yaşanan büyük hayal kırıklığı.

Kötü bir sezon yaşayan Hollandalı yıldıza mecburi olarak 4.1 milyon euro bonservis bedeli ödenmişti. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Temasların bu hafta netleşmesi bekleniyor.

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