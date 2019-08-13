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Medipol Başakşehir Yunanistan'da tur arıyor

Medipol Başakşehir Yunanistan'da tur arıyor

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Medipol Başakşehir,  UEFA Şampiyonlar Ligi  3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Karaiskakis  Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek. 

Tur hesapları Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor.

Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek. Medipol Başakşehir'de tedavisi süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

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