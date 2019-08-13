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Trabzonspor yeni transferi Edgar'ı açıkladı Feyenoord'a kiraladı

Trabzonspor yeni transferi Edgar'ı açıkladı Feyenoord'a kiraladı

Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı transferi karşılığında Lille'den kadrosuna kattığı ve bugün KAP'a bildirdiği Edgar Miguel Le, 1 yıllığına Feyenoord'a kiralandı.

Trabzonspor, Kamuoyu Aydınlatma Plaftormu'na (KAP), 25 yaşındaki stoper Edgar Miguel Le ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda  ise oyuncuya; 2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla."

Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı transferi karşılığında Lille'den kadrosuna kattığı ve bugün KAP'a bildirdiği Edgar Miguel Le, 1 yıllığına Feyenoord'a kiralandı.

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