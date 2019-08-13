HABER /  YEREL

Tarlasını sularken hayatını kaybetti

Tarlasını sularken hayatını kaybetti

Burdur'un merkeze bağlı Gökçebağ köyünde tarlasını sulayan bir kişi hayatını kaybetti. 

Alınan bilgiye göre Bahattin Ot (57), eşi Hanife ile tarlalarını sulamaya gitti. Sulama yaparken aniden fenalaşan Ot, yere yığıldı. Eşi Hanife'nin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarlasında yere yığılan Bahattin Ot'a ilk müdahaleyi yaptı ancak Ot'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli görülmesi üzerine olay yerine jandarma olay yeri inceleme ekibi geldi. Savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ot'un cenazesi, otopsi için Antalya Adlı Tıp Kurumu morguna gönderildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
UEFA'dan Süper Kupa öncesi uyarı! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
UEFA'dan Süper Kupa öncesi uyarı! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
Ali Koç Kjaer transferini bitirecek! 3 milyon euro gözden çıkarıldı
Ali Koç Kjaer transferini bitirecek! 3 milyon euro gözden çıkarıldı
Mehmet Ali Şahin'den yeni parti kuracak isimler hakkında farklı yorum! Çarpıcı İmamoğlu detayı!
Mehmet Ali Şahin'den yeni parti kuracak isimler hakkında farklı yorum! Çarpıcı İmamoğlu detayı!
Kırgızistan eski Devlet Başkanı Atambayev darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak
Kırgızistan eski Devlet Başkanı Atambayev darbe planlamak ve cinayetten yargılanacak
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
AK Parti 18 yaşında sonbahardaki büyük kongrenin teması belli oldu
Doğu Perinçek'in 'ajan mısınız?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti
Doğu Perinçek'in 'ajan mısınız?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti
ÖNCEKİ HABERLER
Cüneyt Çakır: Yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız
Cüneyt Çakır: Yarın elimizden gelen her şeyi yapacağız
Diyarbakır'da 7 üniversite diploması olan vatandaş: Amacım cumhurbaşkanı olmaktı şimdi işsizim
Diyarbakır'da 7 üniversite diploması olan vatandaş: Amacım cumhurbaşkanı olmaktı şimdi işsizim
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterdi
Antalya'da bayram traşı için berbere bırakılan Hasan kayboldu!
Antalya'da bayram traşı için berbere bırakılan Hasan kayboldu!
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
Beşiktaş'ta forma numaraları belli oldu
DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı DGS 2019 tercihleri ne zaman?
DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı DGS 2019 tercihleri ne zaman?
Yorumlar