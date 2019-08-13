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İki kuzene toplu halde tecavüz edip boğazlarını kestiler

İki kuzene toplu halde tecavüz edip boğazlarını kestiler

Hindistan'da 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuk, toplu tecavüze uğradıktan sonra boğazları kesilerek öldürüldü.

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan, 7 Ağustos'ta Bihar Eyaleti'nin Katihar kenti yakınlarındaki köyde meydana gelen vahşi olayı konuşuyor.12 ve 13 yaşlarındaki iki kız kuzenin cansız bedenleri, ertesi gün tecavüze uğradıktan sonra boğazları kesilmiş bir şekilde bulundu.

İki kuzen çarşamba günü akşama doğru, yemek için sebze toplamaya çıktı. Evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen kuzenleri, yakınları gece boyunca aradılar.

Perşembe sabahı, iki kuzen, bağlanmış, işkenceye uğramış ve boğazları kesilmiş bir şekilde bulundu. Ayrıca kızların cinsel organlarında da kesik izlerine rastlandı.

İki kuzene tecavüz ettikten sonra işkence ile öldürdükleri belirlenen üç adamdan ikisi Pazar günü yakalanırken, diğerinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis amiri Vikash Kumar, kızların cesedinin otopsiye yollandığını, kesin ölüm nedenlerinin otopsiden sonra açıklanacağını söyledi.

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