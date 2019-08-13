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ABD'den ticaret savaşında yeni adım geldi

ABD'den ticaret savaşında yeni adım geldi

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında yeni gelişme yaşandı. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, bazı ürünlerin vergi listesinden kaldırılacağını belirtirken dizüstü bilgisayar ve cep telefonlarına ilişkin ek vergi uygulamasının 15 Aralık'a kadar erteleneceğini duyurdu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, sağlık, güvenlik, ulusal güvenlik ve diğer faktörlere ilişkin bazı ürünleri Çin vergi listesinden kaldırılacağını duyurdu. Bu ürünler ek yüzde 10'luk vergiye tabi tutulmayacak. Cep telefonu ve dizüstü bilgisayar gibi bazı ürünlere getirilen ek vergi uygulaması 15 Aralık'a kadar ertelenecek.

Ek vergi uygulamasının erteleneceği diğer ürünler ise video oyun konsolları, belli başlı oyuncaklar, bilgisayar ekranları, ayakkabı ve giyim ürünleri olacak.

Lighthizer tarafından yapılan açıklamada kararın bugün en kısa sürede internet sitesi üzerinde ve resmi gazetede yayınlanacağı belirtildi.

ABD borsaları tepki gösterdi

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın Çin'le ilgili olumlu açıklamalarının ardından ABD borsaları yükselmeye başladı. Dow Jones endeksi saat 17:10 itibariyle yüzde 1.52 oranında yükselişle 26 bin 292 puan, S&P 500 yüzde 1.52 oranında yükselişle 2 bin 926 puan, Nasdaq yüzde 2.05 oranında yükselişle 8 bin 24 puan seviyesinde işlem görüyor.

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