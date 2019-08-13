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Jürgen Klopp'tan İstanbul yorumu!

Jürgen Klopp'tan İstanbul yorumu!

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Chelsea maçı öncesi Vodafone Park ve İstanbul hakkında konuştu.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Chelsea ile oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte Jürgen Klopp'un açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bizim yoğun oynamamız ve rakibin üzerinde baskı kurmamız gerekiyor. Her maçta bunu yapmak istiyoruz. Bizim oyun tarzımız bu. Bu maç için hazır olmak zorundayız.

Sadece 1 maç oynayacağız. Tek maç üzerinden derin analizler yapamayacağım. Şu ana kadar gördüğümüz iki tarafın da açık bir planı olduğu yönünde. İki takım da bu plana yönelik çözümler üretmek zorunda."

"İstanbul'daki finali izledim"

"İstanbul'daki finali izledim. O dönemde neler hissettiğimi çok fazla hatırlayamıyorum. Takımın geri dönüşünden çok etkilenmiştim. Hepimiz Milan'ın kazanacağını düşünüyorduk."

"Türkler kimi destekleyecek"

"Buraya Dortmund ile gelmiştim. Galatasaray ile oynamıştık. Buradan çok uzak bir yer değildi. Yürümek zorunda kalmıştık. Boğaz güzeldi. İnsanlar bizi görünce şaşırmışlardı. Türk statlarında müthiş bir atmosfer oluyor. Bu atmosferi yaşayacağımızı düşünüyorum. Türk taraftarlar Liverpool mu yoksa Chelsea'yi mi destekleyecek bilmiyorum. Belki de en gürültülü stadyumda oynayacağız."

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