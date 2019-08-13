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Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması

Diagne'nin menajerinden transfer açıklaması

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne'nin menajeri Simon Laurelli, transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Laurelli, yaptığı açıklamada, "Transfer haberlerini görüyoruz ve bazı tekliflerin olduğu da doğru. Ancak, tüm pazartesi günümü MbayeDiagne ile geçirdim. Ne bir telefon geldi, ne de bir teklif." ifadelerini kullandı.

Rus basınında çıkan haberlerde; Mbaye Diagne için Spartak Moskova'nın Galatasaray'a 10 milyon euro teklif yaptığı ve Senegalli oyuncunun görüşme yaptığı iddiaları yer almıştı.

Ocak 2019'da Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki Mbaye Diagne, sarı kırmızılı formayla çıktığı 17 maçta 11 gol attı. (Sporx)

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