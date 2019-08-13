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Hong Kong Havalimanı karıştı! Polis müdahale etti

Hong Kong Havalimanı karıştı! Polis müdahale etti

Hong Kong'ta suçluların Çin'e iadesiyle ilgili havalimanında başlayan protestolar sürüyor. Polis bu kez göstericilere müdahale ederken ABD'den gösterilerle ilgili açıklama geldi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösterilerine devam eden protestocular ile polis arasında çatışma çıktı. 

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, yerel saatle 16.30'dan itibaren uçuşların iptal edilmesine neden olan ve havalimanını boşaltmayı reddeden göstericilere karşı polis güçleri göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulundu.

Protestocular, barikatlarla polisin havalimanına girmesini önlemeye çalışırken çatışmalarda her iki taraftan da yaralananlar olduğu bildirildi.

Öte yandan, ana kara Çin'den geldiğini ve ajan olduğunu ileri sürdükleri kişiyi alıkoymaya çalışan protestocuların, elleri kabloyla bağlanmış ve dövülmüş yaralı kişiye ilk yardım yapılmasına izin vermedikleri iddia edildi.

Aldığı darbeler sonucu bilinci kapanan kişinin polislerin yardımıyla ambulansla hastaneye götürüldüğü, protestocuların ise ambulansın geçeceği yolu açmaya çalışan polis araçlarına saldırdığı öne sürüldü.

"Şiddet durduktan sonra kargaşa azalabilir"

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, şiddetin durmasından sonra kargaşanın azalabileceğini belirterek, Hong Kong'un düzenli, güvenli ve kanunlara uyan bir şehir olmasını temin etmenin sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Kanunlar ve hukukun üstünlüğü olmadan 7 milyon insanın yaşadığı Hong Kong'da barışçıl yaşam sürdürmenin aşırı derecede zor olduğuna dikkati çeken Lam, şiddet durunca diyaloğun başlayabileceğini kaydetti.

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