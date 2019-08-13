Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangını

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangının kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Bölgede yangın söndürme çalışmalarının havadan da yürütülebilmesi için helikopter takviyesi istendiği öğrenildi.