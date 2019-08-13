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Falcao formaları kendisi gelmeden satışa sunuldu

Falcao formaları kendisi gelmeden satışa sunuldu

Galatasaray yönetimi, Radamel Falcao transferi henüz bitmeden formaları satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise bu duruma tepki gösterdi.

Radamel Falcao transferi henüz resmi olarak açıklanmasa da sarı-kırmızılı yönetim forma üretimine başladı.

Hatta Antalya Güzeloba'da bulunan GS Store mağazasında golcü futbolcunun formaları satışa sunuldu bile.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, formaların mağazanın vitrinine konulduğu görüldü.

Taraftarlar tepkili

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise, Monaco ile antrenmanlara devam eden Kolombiyalı golcünün transferinin tamamlanmamasına rağmen resmi ürünlerin satışa sunulmasına tepki gösterdi.

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