Medipol Başakşehir Devler Ligi'ne veda etti!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Olympiakos'a 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Temsilcimiz Başakşehir, Yunan devi Olympiakos ile Karaiskakis Stadı'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Olympiakos, kendi seyircisi önündeki maçı 2-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Olympiakos'un gollerini 55. dakikada Ruben Semedo ve 78. dakikada penaltıdan Mathieu Valbuena kaydetti.

Başakşehir ilk yarıda Visca, Crivelli ve Robinho ile net gol pozisyonlarından yararlanamadı.

STAT: Karaiskakis

HAKEMLER: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome

OLYMPİAKOS: Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme (Dk. 89 Koutris), Bouchalakis, Masoura, Valbuena (Dk. 82 Camara), Podence (Dk. 68 Randelovic), Guerrero

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Vieira, Clichy, Attamah, Azubuike (Dk. 59 Ba), Visca, Robinho (Dk. 46 Arda Turan), Elia, Crivelli (Dk. 75 Gulbrandsen)

GOLLER: Dk. 55 Semedo, Dk. 78 (P) Valbuena (Olympiakos)

SARI KARTLAR: Semedo, Elabdellaoui (Olympiakos) - Azubuike, Clichy (Medipol Başakşehir)