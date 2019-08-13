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Irkçı Alman, iki kadına Türkçe konuştukları için saldırdı

Irkçı Alman, iki kadına Türkçe konuştukları için saldırdı

İki Türk kadın, kendi aralarında Türkçe konuştukları için Berlin'deki Wittenau Tren İstasyonu'nda saldırıya uğradı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, iki Türk kadının, kendi aralarında Türkçe konuştukları için saldırıya uğradığı öğrenildi

Polisten yapılan açıklamada, önceki akşam Wittenau Tren İstasyonu'nda bankta bebekleriyle oturan iki Türk anneye saldıran kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Söz konusu şahsın, Türk kadınlardan Almanca konuşmalarını istediği ve fiili müdahalede bulunduğu ifade edildi. 37 yaşındaki saldırganın çevredeki insanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildiği belirtildi.

Saldırgan hakkında, ırkçı saldırı nedeniyle "taciz" ve "adam yaralamaya teşebbüsten" soruşturma açıldığı kaydedildi.

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